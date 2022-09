Il leader di Azione: "Ricorderemo ogni giorno le fesserie che hanno promesso e non realizzeranno"

(LaPresse) Gli appelli di FdI a un’opposizione responsabile? “Rispetto a cosa dovrà esserlo, rispetto al fatto che dopo aver promesso 180 miliardi di euro di vaccate non riescono a realizzarle e quindi dobbiamo essere responsabili? No, in quel caso sarà un’opposizione molto intransigente, ricorderemo ogni giorno le fesserie che hanno promesso e non realizzeranno”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in conferenza stampa dal comitato del Terzo polo a Roma. “Se votano per fare il rigassificatore a Piombino o il termovalorizzatore a Roma saremo in prima fila. Dopodiché, fa un po’ ridere questa storia che fino alla vigilia delle elezioni prometti il raddoppio del Reddito di cittadinanza, le dentiere, la rivoluzione, è finita la pacchia, e poi quando vai al governo dici ‘responsabilità di tutti perché non c’è un euro’. Rientra nel loop temporale del Giorno della marmotta. Si chiama sòla, sono convinto che Meloni conosca perfettamente questo termine romano”, ha aggiunto Calenda.

