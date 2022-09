Il leader di Azione: "Mi dispiace molto che Bonino non entri in Parlamento"

(LaPresse) “Per prima volta nella storia Il Pd non ha neanche dichiarato cosa voleva fare con i voti presi. Io credo che il risultato disastroso del Pd sia frutto di questa non chiarezza”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda in conferenza stampa all’indomani del voto. “Mi dispiace molto che Emma Bonino non entri in Parlamento, nonostante gli insulti da lei ricevuti. Il Partito democratico l’ha usata in questo gioco contro di me”, ha aggiunto Calenda.

