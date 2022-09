Così il vicepresidente di Forza Italia a margine di un evento a Napoli

“Le riforme costituzionali si fanno confrontandosi anche con l’opposizione. Io sono favorevole alla proposta fatta dalla Meloni ed è un modo per confrontarsi “, ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a margine di un incontro con gli industriali a Napoli. “Poi se ci sono i numeri per farla dopo il confronto, noi siamo pronti a farlo, sono i numeri, quelli che contano”, ha aggiunto. “Non c’è nessuna violazione della democrazia, la repubblica presidenziale c’è negli Usa, in Francia, non vedo cosa ci sia da preoccuparsi. Se i cittadini daranno fiducia al centrodestra, affronteremo il tema della riforma costituzionale parlando anche con l’opposizione” che “non può dire sempre no per principio. Confronto si, ostruzionismo no”, ha concluso.

