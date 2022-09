I giovani tornano in corteo nel giorno dello sciopero globale per il clima

A due giorni dal voto tornano in piazza gli attivisti dei Fridays For Future a Milano, in migliaia hanno sfilato per le vie del centro chiedendo che l’agenda politica metta al centro il tema della giustizia climatica. “L’idea di giustizia climatica è fuori dall’orizzonte delle manovre parlamentari, domenica voterò il meno peggio”, ha detto uno degli attivisti. “Non mi sento rappresentata, ma non possono nemmeno astenermi”, ha detto un’altra manifestante. “L’ambiente non è ancora un tema fondamentale per le forze politiche perché probabilmente non porta voti”, ha aggiunto infine un altro studente.

