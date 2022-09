La presidente della Commissione Europea in un evento a Princeton

“Vedremo l‘esito del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria. Anche le persone, a cui i governi devono rispondere, giocano un ruolo importante”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rispondendo a una domanda sulle elezioni italiane di domenica, durante un evento all’Università di Princeton. “Il mio approccio è che con qualsiasi governo democratico disposto a lavorare con noi, lavoreremo insieme. È interessante vedere le dinamiche dei lavori del Consiglio europeo”, ha dichiarato. “Non c’è solo un Paese che dice ‘voglio questo, voglio quello’. Sei al Consiglio europeo e realizzi che il tuo futuro e il tuo benessere dipende anche dagli altri ventisei Stati membri. A volte siamo lenti e parliamo tanto, ma il bello della democrazia è anche questo”, ha aggiunto.

