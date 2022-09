Il ministro della difesa alla chiusura della campagna Pd in Piazza del Popolo

“La destra non ha la possibilità di unire questo paese dentro l’Europa e credo che il 25 settembre saremo chiamati a scegliere tra una idea di Italia e di Europa sui diritti, sull’inclusione, sulla capacità di costruire una Italia protagonista in Europa e nel mondo oppure una scelta di una Italia chiusa in se stessa che guarda il proprio ombelico”. A dirlo il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a margine della chiusura della campagna elettorale del Pd in Piazza del Popolo a Roma.

