Il tweet ironico della rappresentanza del Cremlino in Italia

Tweet ironico dell’ambasciata russa in Italia che pubblica l’intervista al Corriere della Sera di Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue dal titolo ‘Se l’Italia andrà in una direzione difficile abbiamo gli strumenti’. “Nuova ingerenza russa? No, non è russa…”, il commento pungente della sede diplomatica di Mosca in Italia.

Nuova ingerenza russa?

No, non è russa…

🇮🇹🇷🇺

Новое вмешательство России?

Нет, не России… pic.twitter.com/UMwKZS3VRy — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) September 23, 2022

