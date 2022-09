Il ministro degli Esteri contro il leader grillino: "Da parte sua e di Salvini tante ambiguità in questi mesi"

Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte. Quelle di Vladimir Putin “sono parole preoccupanti e questo è il motivo per cui abbiamo chiesto chiarezza a tutte le forze politiche di schierarsi contro Putin. Abbiamo visto tante ambiguità in questi mesi da parte di Salvini e Conte. Su Conte sono veramente deluso: il grande flirt con Putin ha messo in discussione la sicurezza degli italiani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, a ‘Mattino Cinque’.

“Sono stato messo alla porta del M5S, in questi ultimi mesi Conte provava a fare delle risoluzioni che ci allontanavano dall’Europa e dagli altri alleati atlantici. Mi dispiace veramente tanto, vorrei sapere se c’è qualcuno che parla più con Putin che con gli italiani. Perché Putin è quello che sta portando le bollette al 300% in più”, ha sottolineato Di Maio.

Fondi russi: Commissione inchiesta per sapere se qualcuno ha tradito

A proposito della polemica sui presunti rapporti con Mosca, Di Maio ha aggiunto: “Dobbiamo fare una commissione d’inchiesta. Se qualcuno ha tradito gli italiani, io lo voglio sapere. Ci sono quattro milioni di famiglie di italiani che non sanno come pagare la bolletta di settembre e questo è un problema enorme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata