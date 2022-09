Così il leader di Europa Verde a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale a Roma

“Siamo convinti che la lista Verdi-Sinistra avrà un successo importante, anche più del terzo polo per i feedback che riceviamo dal paese”. Ad affermarlo è il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale in via dei Fori Imperiali. “Questa crisi la deve pagare chi ha accumulato grandi ricchezze attraverso la speculazione sul gas”, ha proseguito: “Ma non bisogna dimenticare anche la crisi climatica che causa un danno generale anche al nostro Paese”

