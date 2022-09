Il ratello di Ignazio ha partecipato al funerale di Alberto Stabilini, ex militante del Fronte della Gioventù

Un video circolato sui social mostra l’assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia Romano La Russa, fratello di Ignazio, mentre partecipa al funerale di Alberto Stabilini, ex militante del Fronte della Gioventù: durante il rito del ‘presente’ Romano La Russa alza il braccio e fa il saluto fascista. Una voce fuori campo invita i camerati a mettersi ‘al posto’ e li richiama sull’attenti DSITRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

