Secondo quanto dichiara il tribunale è competente quello di Roma

“Il Tribunale di Napoli si è dichiarato territorialmente incompetente sul ricorso contro le delibere di approvazione del nuovo Statuto del M5S e di conferma/ratifica dell’elezione di Giuseppe Conte alla carica di Presidente del marzo scorso”. È quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle. “In base all’ordinanza, il Tribunale competente è quello di Roma, come da principio da noi sempre sostenuto. Questa decisione certifica l’uso strumentale del ricorso al Tribunale di Napoli da parte dei ricorrenti. Ribadiamo che la politica non si fa con le carte bollate ma è il frutto di processi politici democratici, processi che il M5S ha sempre promosso, incoraggiato e protetto”, continua la nota.

