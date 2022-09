Il leader della Lega: "Non dividiamo il Paese su guerre di religione"

“Letta ha detto che oggi Pontida è una provincia dell’Ungheria? Hanno passione per la geografia, un giorno è la Russia, la Polonia o l’Ungheria. Orban qualcuna la fa giusta e qualcuna la sbaglia”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dal palco di Pontida. “Tornare a guerreggiare e a dividere il Paese su temi come l’aborto non è utile nel 2022, nessuno può togliere l’ultima parola alla donna. Non dividiamo il Paese su guerre di religione, uniamo l’Italia in nome del lavoro”, ha aggiunto Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata