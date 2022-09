Il presidente della Lombardia: "La Lega ci sarà sempre e difenderà nostri territori"

“Voi siete la certezza che la Lega ci sarà sempre, sarà sempre più forte e difenderà sempre i diritti dei nostri cittadini e dei nostri territori. È una giornata meravigliosa, possiamo far sentire la nostra voce”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal palco del raduno della Lega a Pontida. “Il futuro sono i territori, le risposte che i territori sanno dare. Le Regioni sanno funzionare meglio dello Stato”, ha aggiunto. “Dobbiamo dare seguito alla richiesta dei quattro milioni di lombardi che nel 2017” hanno votato per l’autonomia, “non andate a sentire tutte le baggianate che dicono sull’autonomia: l’autonomia non toglie niente nessuno, toglie qualcosa agli incapaci che non sanno amministrare. L’autonomia sarà soltanto efficientamento e servirà a dare risposte ai cittadini”, ha concluso Fontana.

