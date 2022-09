Il video postato sui social dalla senatrice Daniela Santanchè

(LaPresse) La senatrice di FdI Daniela Santanchè posta sui social un video in cui si vedono alcuni ragazzi accerchiare, insultare e minacciare i militanti di un banchetto di Fratelli d’Italia. Secondo la senatrice i fatti sono avvenuti a Bologna: “Questa è la democrazia per la sinistra. Bravi i nostri militanti a non reagire” scrive Santanchè. “Quale piazza preferite, vi appenderemo tutti” dice uno di loro.

"Scegliete la piazza, vi appendiamo tutti". A Bologna decine di ragazzi e ragazze accerchiano un banchetto di FdI, partono insulti e minacce.

