Il leader di Azione: "Favorevole a cacciare il paese di Orban dall'Ue"

“Meloni dice che l’Ungheria è un Paese democratico perché ha eletto Orban” ma “non sa cos’è la democrazia liberale”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite dello Speciale elezioni su CorriereTv. “E’ quel sistema che se uno vince non può toccare lo Stato di diritto” e “che anche in caso di vittoria alle elezioni tutela le minoranze dalla tirannia della maggioranza. Questa cosa non c’è più in Ungheria“, ha aggiunto Calenda, precisando: “Sono favorevole a cacciare l’Ungheria dall’Ue. Siccome non esiste una procedura, quello che stiamo facendo è escluderla dai fondi, dalle iniziative e dalle decisioni, in modo da spingerla fuori”.

