Il ministro del Sud ospite dello Speciale elezioni di LaPresse

(Lapresse) “Per noi il Sud è il secondo capitolo dopo quello che prevede per la crescita e lo sviluppo. Il nostro obiettivo è molto chiaro: difendere ogni euro, ogni investimento che il governo Draghi ha stanziato e programmato a favore del Mezzogiorno. Penso ad esempio alla ‘Quota Sud’ prevista nel Pnrr, circa 82 miliardi di euro per migliorare la qualità della vita dei cittadini meridionali. Sono soldi che servono per garantire pari diritti e pari opportunità. La difesa di questo lavoro è la nostra priorità assoluta e lo dico perché c’è il rischio che con la rinegoziazione del Pnrr che la destra vorrebbe opere e cantieri, in alcuni casi già avviati, verrebbero invece bloccati e fermati”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistata nello Speciale elezioni di LaPresse.

