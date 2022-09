Il vicepresidente di FI: "Ma il prossimo governo deve essere politico"

“Draghi è un uomo di grande spessore, da parte nostra ci sono stima e considerazione. Non ci siamo mai permessi di tirare Draghi per la giacchetta o utilizzarlo in campagna elettorale. Ha dimostrato di essere al di sopra delle parti anche in questa campagna elettorale e non ha mai parteggiato per nessuno, e questa è una scelta che gli fa onore”. Lo ha detto il coordinatore e vicepresidente di FI, Antonio Tajani, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse in vista del voto del 25 settembre. “Ma è finita la stagione del governo di unità nazionale guidato da un non politico. Si avrà un governo politico, scelto dagli italiani, con un presidente del Consiglio politico. Noi lo indicheremo al Capo dello Stato e il Presidente Mattarella, nella sua autonomia, indicherà il nuovo presidente del Consiglio”, ha sottolineato Tajani.

