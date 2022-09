(LaPresse) Il sindaco di Napoli commenta l’esito della cabina di regia sul quartiere Bagnoli, dove sorgeva lo stabilimento siderurgico ex Ilva e Italsider e ancora in attesa di riqualificazione. “E’ stata una cabina di regia importante perché è stato approvato il pre-accordo per la chiusura dei contenziosi giudiziari: è un passaggio estremamente importante perché questo libererà i territori e favorirà gli investimenti, oltre a consentire al Comune di risparmiare 80milioni di euro”, ha dichiarato Gaetano Manfredi.

