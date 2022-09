Il leader di Azione ha parlato a margine della sua visita a Forlì

“Chiunque dica che un voto è inutile sputa sulla democrazia. Il voto è utile quando serve per governare, dobbiamo prendere atto che queste due coalizioni non posso governare. Bisogna andare avanti con Draghi e bloccare sul proporzionale la vittoria della destra”. Così Carlo Calenda a margine della sua visita a Forlì.

“Il tetto del gas non si farà, ma si farà una manovra direttamente sull’energia come prodotto finale, ma ci vorrà molto tempo e noi questo tempo non ce l’abbiamo perché qui chiude il paese e chi andrà a governare rischia di governare sulle macerie di questo. La differenza con la Gran Bretagna e la Germania è che loro hanno un governo nel pieno delle sue funzioni e noi non lo abbiamo grazie a Salvini, Berlusconi e Conte. Dunque quello che io propongo da 21 giorni è che davanti a una emergenza così imponente, i partiti si riuniscano e diano l’ok a un intervento straordinario che copra non solo gli aumenti fino a fine ottobre, ma rimborsi gli ultimi aumenti sulle bollette che stanno determinando i fallimenti delle aziende. Ci vogliono 15 miliardi, può essere che non ci sia bisogno di scostamento. Attualmente il Mef ne ha trovati 12 o 13”. Così Carlo Calenda a margine della sua visita a Forlì.

“Il dl aiuti è stato bloccato da M5S con atto di assoluta irresponsabilità, che ha contraddistinto la storia politica del Movimento. L’impegno che prendiamo oggi è tenerli fuori da ogni governo. Non esiste cultura di governo c’è quello che sta facendo Conte in gio per l’Italia ‘il papà del reddito’, mentre noi vogliamo essere ‘papà del lavoro’. Quello che sta facendo Conte è una ripicca verso Draghi, non sopporta che a Palazzo Chigi ci sia un altro e non lui”. Così Carlo Calenda a margine della sua visita a Forlì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata