Il segretario dem attacca i rivali anche sull'energia: "Ue costretta a rinvii da amici Orban"

“Il nucleare? Fa parte dei sogni di Salvini. Io credo che oggi sia importante concentrarsi sulle cose fondamentali che si devono e si possono fare oggi, non fare ragionamenti astratti, ma discorsi concreti”. Lo ha affermato il segretario del PD Enrico Letta a Genova a margine di un incontro, rispondendo ai giornalisti sulle misure possibili per far fronte al caro energia. Il leader dem ha sferzato i rivali anche sull’energia: “L’Europa “è stata costretta a rinviare perché ci sono alcuni governi amici della destra italiana che non vogliono decisioni europee che vadano contro Putin. Orban è diventata la quinta colonna di Putin in Europa ed è incredibile che la destra italiana non prenda le distanze da lui”.

Letta sul lavoro: “Questione fondamentale, cuore dei prossimi 5 anni”

Per noi il lavoro è la questione fondamentale e la più importante della campagna elettorale. Siamo qui con il nostro ministro del Lavoro Andrea Orlando per rivendicare quel che di buono abbiamo fatto in questa legislatura”. Così il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, questa mattina a Genova per l’incontro con i candidati e i sostenitori in corso al cinema Sivori.

“L’agenda sociale è stato il cuore del discorso di Draghi del 20 di luglio – ha proseguito – Lì dentro c’erano tante importanti prospettive che sono state fatte cadere di chi si è assunto la responsabilità di far cadere il governo. Il nostro programma sul lavoro è molto chiaro e per noi vuol dire togliere la precarietà, primo impiego per i giovani con decontribuzione e tasse a zero, abbattimento dei finti stage e soprattutto riduzione choc delle tasse sul lavoro, per fare sì che i salari siano più alti. E poi lotta contro il lavoro nero e per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono i punti sui quali pensiamo e crediamo che il lavoro sia e debba essere il cuore dei prossimi cinque anni, per noi lo è, per i nostri valori e per un Paese che ha bisogno di lavoro e di centralità del lavoro”.

Letta: “Introdurre salario minimo, lavoro povero va eliminato”

“Ci sono una serie di indicazioni importanti su come proteggere il lavoro, i lavoratori. Un programma di legislatura che, attraverso incentivi, regole e soprattutto introducendo il salario minimo, la chiave principale con la quale aiutare una parte dei lavoratori che oggi lavorano con salari inaccettabili, il lavoro povero va eliminato”. Così il segretario del Pd Enrico Letta questa mattina a Genova rispondendo ai giornalisti a margine di un’iniziativa elettorale parlando dei punti programmatici del partito legato al tema del lavoro. “Per noi il lavoro sarà il cuore della legislatura”, ha concluso.

