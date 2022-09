Il ministro degli Esteri a un'iniziativa elettorale di Impegno Civico a Napoli: "Subito un decreto bollette"

(LaPresse) – “Non possiamo aspettare i tempi di decisione dell’Europa sul tetto del gas. Serve subito un decreto taglia-bollette per famiglie e imprese. Ad opporsi al tetto del gas in Europa sono proprio gli amici di Giorgia Meloni che sono anche amici di Putin”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, giunto a Napoli per inaugurare il comitato elettorale in piazza Trieste e Trento.

