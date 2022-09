Il divario nei sondaggi rispetto al centrodestra? “Penso di recuperare partendo dal fatto che gli stessi sondaggi dicono che c’è un 42% di elettori che non hanno ancora deciso. Noi noi puntiamo su quelli: a quegli elettori diciamo ‘siete sicuri che passare da Draghi a Meloni sia una cosa intelligente per il futuro del nostro Paese?'”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervistato su Antenna 3.

“Penso che Meloni in Europa otterrebbe molto meno di quanto potrebbe ottenere Draghi”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervistato su Antenna 3. “La guerra ha portato su le bollette in modo abnorme, c’è bisogno di intervenire sia a livello europeo che nazionale, la continuità del governo Draghi sarebbe stata molto meglio che andare a elezioni, con Meloni che si candida al suo posto. Votando per il centrosinistra ci sarà la capacità di essere i continuità con questa esperienza”, ha aggiunto Letta.

