“È necessario mantenere una forte pressione sulla Federazione russa con le sanzioni, per aprire spiragli” che “portino a un negoziato di pace”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante le dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro ufficiale con il presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj. “La condizione dell’Ucraina desta grande preoccupazione”, ha aggiunto il Presidente della Repubblica, e “l’Italia continua a mantenere un grande sostegno all’Ucraina, alla sua indipendenza, alla sua sovranità territoriale, alle sue esigenze di ricostruzione e alle prospettive di integrazione europea”. Quella della Russia è “una scellerata iniziativa bellicistica” per cui il Capo dello Stato si augura “l’apertura di un negoziato” per “ripristinare in Europa quella condizione di pace che sembrava irreversibile dopo la seconda guerra mondiale”.

