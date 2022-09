Così il leader di Italia Viva intervistato da Rtl 102.5

“La Meloni sta ringraziando Letta che sta facendo campagna elettorale per lei, con tutte le cose che ha detto sulle tasse e sulla legge elettorale”. Così Matteo Renzi, a Rtl 102.5 che ha commentato poi anche il programma di Fratelli d’Italia. “Il programma economico della Meloni è insostenibile. Io non sono favorevole a fare oggi uno scostamento di bilancio. Metterebbe in conto alle nuove generazioni ulteriore debito”, ha aggiunto Renzi

