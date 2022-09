Così il leader di Azione a Radio Anch'io

“Son tutte cazz…, non si caccerà Mattarella e non si cambierà la Costituzione”. Così Carla Calenda, leader del Terzo Polo, intervistato da Radio Anch’io che ha commentato la campagna elettorale in corso: “è una follia, ieri ho sentito dibattito surreale ‘allarme democrazia, anzi no, presidenzialismo no bicameralismo’, sembra che sia una partita a racchettoni tra Letta e Meloni”, ha spiegato il leader di Azione.

