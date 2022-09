Così il leader del M5S, a margine di un appuntamento elettorale

“Stadio a Milano? Siamo convinti che in Italia non ci sia più lo spazio per la logica del consumo di suolo, però la rigenerazione urbana sì”. Così Giuseppe Conte, leader del M5S, a margine di un appuntamento elettorale a Milano. “Sullo stadio quindi – spiega Conte – non siamo pregiudizialmente contrari alla rigenerazione del vecchio impianto, ma non consentiamo che attraverso un progetto di rinnovamento di uno stadio ci possano essere interessi di speculazione edilizia”.

