Il leader Pd a Palermo: "Schifani candidato di risulta del centrodestra"

(LaPresse) – “Gli ultimi sondaggi sono incoraggianti su Caterina Chinnici, una candidata giusta per governare la Sicilia che sta mettendo in difficoltà il centrodestra”. Lo ha detto il segretario del partito Democratico Enrico Letta oggi a Palermo per lanciare la campagna elettorale della candidata alla presidenza della Regione Siciliana Caterina Chinnici nell’incontro con la città a Villa Filippina. Letta ha poi aggiunto: “Renato Schifani è un candidato di risulta del centrodestra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata