Il leader del Pd: "Lotta alla mafia è un tema centrale"

“Caterina Chinnici è il candidato perfetto per vigilare sul corretto utilizzo dei 50 miliardi in arrivo in Sicilia. La nostra candidata è la migliore per evitare che finiscano in mano alla criminalità organizzata”. Lo ha detto il segretario del partito Democratico Enrico Letta oggi a Palermo per lanciare la campagna elettorale della candidata alla presidenza della Regione Siciliana Caterina Chinnici nell’incontro con la città a Villa Filippina. Letta ha poi aggiunto: “Per noi la lotta alla mafia e la legalità è un tema centrale anche se c’è qualcuno in questa campagna elettorale che tenta di derubricarla”.

