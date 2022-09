Le parole del leader Pd da Palermo

(LaPresse) – “Chiedo uno stop per tutto quello che sta avvenendo. Fermatevi: fin dove arriverete? Il tweet della Meloni con le immagini della donna ucraina violentata, la scena del consigliere leghista di Firenze. Siamo oltre l’inimmaginabile, oltre la decenza, siamo oltre la mancanza di qualunque rispetto per le persone. Denunciamo tutto questo, é veramente intollerabile”. Così il leader Pd Letta a Palermo per la campagna elettorale.

