Il leader della Lega: "C’è stato questo scambio interessante su nucleare e gas"

(LaPresse) “A Cernobbio, ieri, una parte del dibattito era a porte chiuse. Peccato, perché c’è stato questo scambio interessante tra me e Enrico Letta a proposito di nucleare e gas. Ve lo mostro, visto che il Pd ha preferito non renderlo pubblico e questa sera non ha accettato il dibattito tra i leader proposto da Sky (io ci sarò). La Lega non cambia idea: difendiamo sempre e solo l’Italia. E la sinistra?”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, pubblicando su Facebook lo scambio con il segretario dem non andato in onda. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

