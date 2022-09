Il segretario Pd a Catania: "Lega su Pnrr si dimostra contro il Sud"

(LaPresse) – Enrico Letta da Catania manda un messaggio a Berlusconi. “Voglio ricordare a Belusconi che il suo amico Putin, stamattina dal Cremlino, ha spiegato che quello del gas è esattamente il ricatto che loro mettono. Loro dicono: ‘o togliete le sanzioni, oppure smettiamo di darvi il gas. Ed è ‘ evidente che questo tipo di ricatto per quanto ci riguarda è non tollerabile”. “Noi chiediamo al governo e ai ministri leghisti del governo in particolare, di non bloccare l’assegnazione del fondo ‘Coesione e sviluppo’ e la Lega sta facendo campagna elettorale. L’altra dimostrazione è la volontà della Lega di rinegoziare il Pnrr, e in particolare il 40% dei soldi del Pnrr per il Mezzogiorno”, ha detto il segretario del Pd.

