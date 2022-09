Il candidato del Pd commenta la proposta di Matteo Salvini

(LaPresse) “Prima di tutto c’è già un ministro che fa queste cose con un suo staff. Io sono sempre cauto nel dire ‘formiamo un nuovo Ministero’, ma se lo si forma non è sbagliata l’idea di averlo a Milano che è il centro dell’Italia nell’innovazione”. Lo ha dichiarato l’economista Carlo Cottarelli, candidato del Partito democratico in Lombardia per il Senato, commentando la proposta del segretario della Lega, Matteo Salvini, di portare a Milano il dicastero dell’Innovazione.

