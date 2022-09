La ministra a margine dell'apertura a Roma della campagna di Italia Viva e Azione

(LaPresse) “Noi ci collochiamo dalla parte delle esigenze di questo paese e cioè di dare piena concretezza ai progetti che sono già attivi nel Pnrr. Ridiscuterlo è quella tentazione della vecchia politica burocratizzata che vuole rimettere in discussione le cose perché non è in grado di entrare in una azione di governo. Così la ministra Elena Bonetti, a margine della apertura a Roma della campagna elettorale di Italia Viva e Azione

