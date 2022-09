L'esponente IV: "Noi con Meloni al governo? Facciamo campagna per non farla vincere"

(LaPresse) – “Mi dispiace per tanti amici del Pd perché io sono orgogliosa del lavoro fatto con il governo Renzi e il Jobs act che ha portato un milione di posti di lavoro in più, che ha portato per la prima volta a una norma che tutela le donne vittima di violenza, che ha esteso le tutele con la Naspi e le tutele ai riders”. Così l’esponente di IV Maria Elena Boschi. “Noi siamo orgogliosi di quella riforma e mi spiace che tanti che siedevano nel Consiglio dei ministri con me quando abbiamo approvato il Jobs act non sentano il dovere di rivendicare il proprio lavoro le proprie riforme” ha aggiunto. “Noi con Meloni al governo? Credo che Calenda auspichi ci spossano essere le condizioni per un governo Draghi sostenuto da una maggioranza il più ampia possibile ma la nostra campagna elettorale è per non far vincere la Meloni” ha precisato.

