La ministra per il Sud ha parlato a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio

“Quanto sento parlare Salvini sulle sanzioni alla Russia mi sembra di ascoltare la propaganda di Putin”. Così la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Onestamente mi preoccupa un Paese come l’Italia che strizza l’occhio a Putin e si fa applaudire da Medvedev. E poi non c’è dubbio: bisogna capire quando le sanzioni siano impattanti sul nostro Paese e bisogna proteggere famiglie e imprese. Ma non c’è nemmeno dubbio sul fatto che le sanzioni abbiano fortemente indebolito l’economia russa. Raccontare una realtà diversa significa fare il gioco della Russia e mi chiedo il perché”.

