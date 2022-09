“Ragazzi, oggi niente battute, dobbiamo far finta di essere delle persone serie. Voglio parlarvi brevemente di me. Lo sapete, sono partito da zero, e ho fatto venti lavori diversi: ho fatto il contadino, il cameriere, ho venduto libri, cornici per quadri, elettrodomestici e ho fatto il correttore di bozze per il Corriere della Sera. Dopo di che è cominciata la mia carriera nel campo edile. Con questo, voglio dirvi che anche voi potete darvi da fare in tante direzioni diverse”. Così su TikTok il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ripercorrendo alcune tappe dei suoi inizi come imprenditore.

Ha parlato poi del programma elettorale di Forza Italia. “Se voleste entrare da subito in un’azienda noi cercheremo di agevolarvi, cambiando i costi che l’azienda deve sostenere per assumere un giovane. Lo faremo togliendo le tasse e le contribuzioni che l’azienda deve pagare ora. Voi, ragazzi, prenderete lo stesso stipendio che prendete ora, ma l’azienda pagherà la metà. Taglieremo quello che tecnicamente si chiama cuneo fiscale”, ha aggiunto Berlusconi, e “quindi le aziende avranno un forte interesse ad assumervi. In questo modo, “l’occupazione giovanile sarà più alta”.

#silvioberlusconi #forzaitalia #giovani ♬ suono originale – Silvio Berlusconi @silvio.berlusconi Ragazzi, oggi niente battute. Voglio parlarvi brevemente di me: lo sapete, sono partito da zero, ho fatto venti lavori diversi: ho fatto il #cameriere , ho venduto libri, cornici per quadri e ho fatto il correttore di bozze per il Corriere della Sera. Dopo di che è cominciata la mia carriera nel campo edile. Con questo, voglio dirvi che anche voi potete darvi da fare in tante direzioni diverse. Però, se voleste entrare da subito in un’ #azienda noi cercheremo di agevolarvi, cambiando i costi che l’azienda deve sostenere per assumere un #giovane . Lo faremo togliendo le #tasse e le #contribuzioni che l’azienda deve pagare ora. Voi, ragazzi, prenderete lo stesso stipendio che prendete ora, ma l’azienda pagherà la metà. In questo modo, l’occupazione giovanile sarà più alta. Per fare questo, il 25 settembre dovete venire a votare e votare Forza Italia. Il futuro dell’Italia dipenderà dalle vostre scelte. #berlusconi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata