Il leader della Lega: "Se vinciamo non cambiamo nulla a livello internazionale"

Matteo Salvini chiede di bloccare “subito l’invio delle cartelle esattoriali”. “Non c’entra l’Europa. Si può fare ora come bloccare gli aumenti di luce e gas”, ha dichiarato a Bologna il leader della Lega, in occasione della presentazione dei candidati del partito alle prossime elezioni del 25 settembre. “Il 25 settembre è a portata di mano, non guardiamo i sondaggi, fino all’ultimo attenzione. Ogni singolo voto fa la differenza”, ha detto il numero uno del Carroccio, che però si dice ottimista:”Io rispetto Enrico Letta, Pier Ferdinando Casini e Roberto Speranza però c’è tanta voglia di cambiamento, ma penso che per la prima volta nella storia, non perché lo dicono i sondaggi ma perché si sente nelle fabbriche, nelle piazze e nelle scuole, la Lega e il centrodestra possono vincere ovunque, in Emilia e anche in Romagna”. Salvini poi assicura: “La Germania preoccupata se sale destra? Non cambiamo nulla a livello internazionale. Io rispetto voto dei tedeschi francesi e americani, quindi sono sicuro che i tedeschi rispetteranno il voto degli italiani”. Salvini però si dice ottimista

