Il leader dem sulla proposta di Calenda: "Noi non faremo come la Destra"

“Non è nostra abitudine andare a individuare candidature che stanno dall’altra parte”. Risponde così il segretario Dem, Enrico Letta, a Carlo Calenda, che ha avanzato la candidatura nel campo progressista di Letizia Moratti in Regione Lombardia. “Vedo che le destre in questa campagna elettorale l’hanno fatto, perché in varie parti come a Taranto il candidato della Destra è un ex del Centrosinistra. Noi di solito non facciamo così e non faremo così. Stiamo discutendo delle candidature, discuteremo di candidature ovviamente di Centrosinistra. Sceglieremo e discuteremo con tutti gli alleati, sarei felice anche di discutere con Calenda compreso, di una candidatura di Centrosinistra vincente, competitiva per le elezioni regionali”, ha concluso Letta.

