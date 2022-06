Il presidente del Veneto a margine della chiusura della campagna elettorale di Federico Sboarina a Verona

“Non esiste la fronda dei governatori, esiste la fronda dell’autonomia. Con Salvini parliamo sempre penso che non sia occasione di polemica. Il confronto è l’anima della democrazia e anche il confronto all’interno dei partiti però non vuol dire che si litighi”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a margine della chiusura della campagna elettorale di Federico Sboarina a Verona. “Ovviamente dobbiamo pianificare, stasera abbiamo parlato dell’autonomia perché a mio avviso ci sono le condizioni per chiudere questa partita. Spero davvero che il ministro Gelmini ce la faccia, trovo assurdo le polemiche che si fanno in alcune regioni perché chi è contro l’autonomia è contro la costituzione. Non è un progetto del nord, è un progetto per tutti quelli che la vogliono. Autonomia per noi vuol dire modernità, un nuovo rinascimento, il centralismo nel quale è caduto questo Paese è il medioevo”, ha concluso Zaia

