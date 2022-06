Il leader della Lega: "La pace va costruita"

(LaPresse) – “Chiunque parli di odio va condannato, lavoriamo per il cessate il fuoco e la diplomazia”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, sulla situazione in Ucraina, a margine di una conferenza stampa a Roma alla Stampa Estera. “Chiunque lavori per la pace ha il mio supporto, ma i pacifisti non sono quelli con la bandiera della pace che ascoltano John Lennon, la pace va costruita” ha aggiunto.

