Il leader di "Noi con l'Italia": "Diminuire costo lavoro per salari più ampi"

(LaPresse) “Intanto ricordo all’Unione Europea che se adottassimo quel salario minimo tanti operai e lavoratori qui in Italia prenderebbero molto meno. In secondo luogo ricordo che dobbiamo smetterla con l’assistenzialismo, con l’idea che il salario lo si da’ per legge. Il salario e il lavoro lo danno le imprese e quindi l’unica strada che abbiamo davanti da percorrere con coraggio è diminuire il costo del lavoro alle imprese per dare salari più ampi e più dignitosi a tutti i lavoratori”. Così il presidente di “Noi con L’Italia” Maurizio Lupi parlando da Napoli a margine della conferenza programmatica del suo movimento. “Ricordo all’avvocato del popolo Conte che il lavoro è la dignità di avere un lavoro e non la dignità di essere assistiti”, ha detto Lupi che ha aggiunto: “Al Nord come al Sud, il problema è lo stesso e per questo le risorse le dobbiamo mettere tutte perché le imprese possano tornare a competere al Sud come al Nord”.

