La leader di FdI: "Siamo compatti nella stragrande maggioranza dei centri"

(LaPresse) – Rischio terremoto nelle coalizioni dopo le amministrative? “Francamente, non vedo particolari terremoti. Siamo impegnati in una campagna elettorale. Questa è l’ultima settimana.Dopodiché mi pare che il centrodestra sia assolutamente in partita, tra l’altro compatto nella stragrande maggioranza dei centri che vanno al voto. Combattiamo. Ovviamente le elezioni amministrative sono sempre particolari per noi, ma nel centrodestra non vedo un terremoto. Per gli altri non posso dire. Diciamo che il terremoto è più facile quando le fondamenta non sono solide, per cui si sta insieme per interesse e semplicemente per fare accordi e mantenere poltrone è più facile che si crolli alla prima difficoltà”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della visita al Salone del mobile alla Fiera di Rho. “Quando, come il centrodestra, al di là delle difficoltà, si sta insieme per compatibilità di visione, è molto più facile mantenere quelle fondamenta solide e, quindi, tenere in piedi il palazzo”, ha aggiunto Meloni.

