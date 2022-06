Il senatore leghista a Napoli: "Demerito di Draghi aver fissato voto in una sola giornata"

(LaPresse) – Il senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, ha partecipato ad un incontro a Napoli per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia, e prosegue la sua protesta. “Sciopero della fame richiamandoci al maestro Pannella su queste cose, ovvero sulla necessità di attirare l’attenzione del sistema radiotelevisivo pubblico e privato a parlare di un referendum di cui la gente ignora che si voti il 12 di giugno – ha detto Calderoli – . Oggi è partita anche una lettera per il Premier che ha avuto il demerito di fissare il voto solo in una giornata, il 12, a scuole chiuse e con il via libera dai restringimenti covid, quindi mandi anche il messaggio di invitare la gente al voto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata