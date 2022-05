La democrazia, il Mezzogiorno, la sburocratizzazione e la condizione umana sono i temi trattati

(LaPresse) – Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, negli spazi della Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, ha presentato il suo primo libro ‘ La democrazia al bivio’ edito da Guida editore. La Democrazia, il Mezzogiorno, la sburocratizzazione e la condizione umana sono i temi trattati dal Presidente per i quali ha ritenuto utile offrire qualche riflessione sottolineando che “la vita politica in Italia è di una noia mortale”. Alla classe dirigente meridionale “limitata e inefficace” il presidente De Luca attribuisce la sparizione del tema del Sud dall’agenda politica di governo che invece ” ca riproposto in termini nuovi, non di rivendicazione ma di efficienza”.

