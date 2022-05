Il sindaco di Milano ironizza sulla possibile missione in Russia del leader leghista

(LaPresse) – Beppe Sala ironizza sull’ipotesi di un viaggio a Mosca del leader della Lega Matteo Salvini per mediare sul conflitto ucraino. “Salvini a Mosca? Se ci sta almeno un anno lo porto in spalla io”, risponde il sindaco di Milano sull’utilità di una missione in Russia del leader del Carroccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata