La leader di Fdi ospite della rassegna 'Forum in Masseria'

(LaPresse) “L’idea del viaggio in Russia di Salvini? Non ne conosco i contenuti. Dovrei capirne i contorni, non ho molto da dire. Immagino che Salvini se fa una scelta del genere ne abbia parlato o ne debba parlare soprattutto col governo di cui fa parte. Per carità, tutto quello che si fa per arrivare a una soluzione di questo conflitto è buona cosa. L’unica cosa su cui bisogna fare molta attenzione è che non dare segnali di crepe nel fronte. Noi abbiamo bisogno in questa fase di una postura solida dell’Occidente”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ospite della rassegna ‘Forum in Masseria’. “L’Ucraina non è materia su cui fare cassa elettorale”, aggiunge Meloni.

