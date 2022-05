Il segretario della Uil a margine del congresso della Cisl a Roma

(LaPresse) “Quando si parla di patto sociale dico che voglio parlare di contenuti. Tutti parlano di patto sociale ma non so cosa ci scriviamo dentro, sul lavoro mi pare che la disoccupazione aumenta e il governo non mi pare cambi linea”. Così il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, entrando al congresso della Cisl alla fiera di Roma. “Sul tema delle pensioni e del welfare aspetto ancora di essere sentito, su cosa lo faccio il patto sociale?” aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata