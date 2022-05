Così il segretario della Lega a Napoli, durante le celebrazioni per i 130 anni del quotidiano 'Il Mattino'

(LaPresse) “Bisogna far emergere il sommerso, il nero, l’illegale. Spero che oggi sia la giornata dell’accordo, io faccio da mediatore tra governo e associazioni”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a Napoli, durante le celebrazioni per i 130 anni del quotidiano ‘Il Mattino’. “La legge quadro sull’Autonomia dovrebbe essere finalmente pronta, abbiamo fatto la scorsa settimana una riunione con il ministro Gelmini – ha aggiunto Salvini – Spero che nessuno si metta di traverso, l’Autonomia non significa togliere qualcosa a qualcuno ma premiare chi amministra meglio e redistribuire servizi ai cittadini”.

