Il ministro: "C'è ancora tanto da fare, ma i dati sono positivi"

(LaPresse) “Gli italiani hanno riscoperto l’Italia. C’è ancora tanto da fare, però si è già visto che un quinto degli italiani ha riscoperto l’Italia. Questo è uno dei motivi per cui, in questo anno di ripartenza, noi abbiamo un dato molto positivo, perché sono tornati gli stranieri, però tanti italiani hanno deciso di rimanere in Italia”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, alla presentazione alla Università Cattolica della seconda edizione dell’indagine del Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi e di Publitalia ’80 – Gruppo Mediaset, dedicata ad analizzare l’attrattività turistica del nostro Paese. “I russi pesano il 2% del totale del fatturato del turismo; ce ne faremo una ragione. L’importante è recuperare tutto il 98% e andare oltre. E anche su questo aspetto siamo abbastanza ottimisti perché i numeri sono molto, molto buoni”, ha sottolineato Garavaglia. “ll decreto flussi è una necessità, perché quando piove apri l’ombrello. Manca tantissimo personale: le stime vanno dalle 300 alle 350 mila persone”, ha concluso il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata