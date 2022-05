L'ex presidente della commissione Esteri del Senato: "Putiniano? La mia unica Dacia è la Sandero"

(LaPresse) “La commissione è stata riconvocata domani per rieleggere presidenza e ufficio di presidenza. Io non ci sarò, il Movimento mi ha spostato in XIV commissione. La ‘Z’? Lo rifarei perché è stata pubblicata deliberatamente. Si è visto cosa è successo: senza quella ‘Z’ la mia posizione contraria sarebbe stata considerata marginalmente”. Lo ha dichiarato il senatore Vito Petrocelli, ex presidente della commissione Esteri del Senato, a margine della conferenza stampa alla FNSI convocata per lanciare l’appello ‘La pace proibita’ rivolto al Parlamento italiano. “Condivido l’appello di Santoro e lavorerò perché quell’appello possa essere portato in Parlamento e possa aiutare a sviluppare un dibattito sul ruolo dell’Italia, oggi Paese belligerante”, ha aggiunto Petrocelli. “Io putiniano? Le rivelo che dopo tanta fatica sono entrato in possesso di una Dacia. Non sul Mar Nero, ma una Dacia Sandero. Rappresentando la mia posizione, farei una battaglia interna al Movimento, quello che non va bene di Conte è che lui dice: ‘Il Movimento una linea ce l’ha, bisogna solo adeguarsi’. Bisogna lavorare anche nel Movimento per cambiare”, ha concluso il senatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata